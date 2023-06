Integrantes do cadastro de reserva do concurso da Sesacre fazem pressão por convocação

Um grupo de aprovados em concurso ao do cargo de Gestores de Saúde Coletiva vem travando uma luta para serem convocados e empossados pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Segundo representantes do grupo, há 14 vagas disponíveis no PCCR e até o presente momento só foram chamados três concursados, um para Cruzeiro do Sul e dois para Rio Branco.

“No entanto, ainda há 11 vacâncias e nove concursados a serem convidados para posse no referido cargo”, disse Mateus Fernandes, um dos concursados e que representa o grupo que ainda não foi chamado. Segundo ele, a justificativa do Governo do Estado e da própria Sesacre é que falta recursos para as contratações. “A nosso ver, o que falta é gestão”, disse.

O representante diz que a Sesacre precisa deixar a visão “hospitalocêntrica e centrada na assistência e passar para uma saúde sanitarista, que reduz custos, trabalhando com planejamento e eficiência, sendo o Gestor de Saúde Coletiva esse profissional”. Segundo ele, a prevenção faz parte da atividade do gestor de saúde coletiva.

A Sesacre, por meio de sua assessoria de imprensa, informou sobre o assunto que, “conforme edital de abertura do concurso, haviam três vagas disponibilizadas para o cargo de gestor de saúde coletiva e todos dentro dessas vagas foram convocados, sendo um para Cruzeiro do Sul e dois para Rio Branco”. Os demais, ainda de acordo com a assessoria de imprensa, estão como cadastro de reserva.

“Estes serão chamados conforme necessidade, a depender de posicionamento da PGE (Procuradoria Geraldo Estado) e da Sead (Secretaria de Estado de Administração)”, disse o comunicado da assessoria da Sesacre.