Invejou? Bebê com 2 dias de vida ganha mansão de R$ 6 milhões do avô

Um homem rico deu um presente para lá de inusitado para a neta recém-nascida. Barrie Drewitt-Barlow festejou a chegada de Marina presenteando-a com uma casa avaliada em 1 milhão de euros (o equivalente a R$ 6 milhões) e um fundo fiduciário de 5 de euros milhões (ou R$ 30 milhões). O “mimo” fez com que ela se tornasse multimilionária com apenas dois dias de vida.

O anúncio do nascimento da netinha foi feito em uma postagem no Instagram. “Minha filha teve uma filha hoje. Tony Drewitt-Barlow e eu não poderíamos estar mais orgulhosos de Saffron Drewitt-Barlow e Conor Tucker por dar a luz esta pequena princesa para nossa família. Nossa primeira neta e uma nova princesa para mimar”, escreveu, na legenda.

Ao site The Sun, o avô afirmou que não mede esforços para ver a pequena feliz, apesar da pouca idade: “Instruí uma equipe de designers de interiores a renovar totalmente a casa que comprei para ela”, disse.

O jornal informou que Barrie mora em Manchester, na Inglaterra, e acumulou uma vasta fortuna com empreendimentos comerciais, que incluem um negócio de barriga de aluguel e uma empresa global de pesquisa médica.