Investigado por tentativa de homicídio que estava foragido é preso

O foragido da justiça José Henrique Feitosa da Silva, 43 anos, foi preso em cumprimento de dois mandados de prisão, na tarde desta segunda-feira (5), no município de Epitaciolândia, no interior do Acre.

Segundo informações da Polícia Civil, os agentes estavam realizando diligências no perímetro urbano do município de Epitaciolândia para tentar prender foragidos ou pessoas que estivessem cometendo crimes.

Em um determinado bairro, foi percebido um grupo de jovens em um terreno baldio, onde todos estavam consumindo entorpecentes. Ao perceber aproximação da polícia, todos tentaram correr, mas foram abordados e verificado se possuem alguma pendência judicial.

No nome de José Henrique apareceu dois mandado de prisão, um por tentativa de homícidio e outro por roubo, sendo que um foi expedido pela Comarca de Cruzeiro do Sul e outra pela Comarca de Rio Branco.

Diante dos fatos, o Delegado Luis Tonini, que estava realizando a operação, deu voz de prisão e encaminhou o foragido até a delegacia, onde ficará a disposição de justiça.