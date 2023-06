Jogo de time acreano será transmitido na TV aberta neste sábado

A partida entre Tuna Luso, do Pará, e Humaitá, do Acre, será o primeiro duelo da Série D do Campeonato Brasileiro, a ser transmitido pela TV Brasil, no sábado (1).

O jogo será exibido nacional a partir desta rodada. O campeonato da 4º divisão do futebol brasileiro terá dois jogos transmitidos por fim de semana.

A Série D do Brasileirão começou no último dia 06 de maio. Os 64 clubes participantes lutam por quatro vagas que dão acesso à Série C de 2024. A competição está prevista para terminar em 29 de outubro.

O palco do confronto será o estádio Francisco Vasques, em Belém, casa do Tuna Luso. Na atual fase do campeonato, o time acreano ocupa a 4ª posição geral da competição. Enquanto o Tuna Luso, é o líder na tabela.

No Acre, o jogo será transmitido pela TV Norte, da TV Rio Branco, filiada da TV Cultura, canal 22.1.