Jovem indígena é morto com tiro em frente à quartel militar

O jovem indígena do povo Jaminawa, identificado como Anderson Gonzales Meireles Jaminawa, de 18 anos, foi morto com um tiro na cabeça, na tarde deste domingo (18), próximo a ponte Wilson Pinheiro (Ponte da Amizade), do lado boliviano que liga os municípios de Brasiléia, no interior do Acre, à Cobija, na Bolívia.

Segundo informações da Polícia Nacional Boliviana, Anderson trafegava em uma motocicleta modelo Biz de cor vermelha com uma pessoa na garupa, porém, ao parar para conversar com uma pessoa ainda não identificada, a vítima foi surpreendida por essa pessoa que, de posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro na cabeça de Anderson, que morreu no local.

Populares que estavam próximo ao local do crime correram e depois voltaram para tentar prestar socorro à vítima. A Polícia Nacional Boliviana foi acionada juntamente com o Ministério Público da Bolívia, para tentar encontrar o criminoso, mas até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.