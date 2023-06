Jovem tem partes íntimas filmadas em shopping e diz que homem tentou suborno

Uma jovem de 24 anos que teve as partes íntimas filmadas enquanto caminhava por um shopping no Rio de Janeiro revelou que Rian Gomes Dantas, preso em flagrante, tentou suborná-la para que não o denunciasse. As informações são do O Globo.

A mulher, que preferiu não ser identificada, caminhava em direção à bilheteria do cinema quando seu namorado percebeu que os dois estavam sendo seguidos. O casal suspeitou da postura de Rian.

No momento em que o confrontaram, a câmera que filmava a jovem caiu no chão. O casal logo pediu ajuda aos seguranças do shopping, que acionaram a Polícia Militar.

Segundo a jovem contou ao O Globo, ela pediu para que o assediador mostrasse o vídeo que ele gravava, mas Rian se negou e tentou suborná-la para que o deixasse ir embora.

“Ele começou a tentar me subornar. Perguntou o que eu queria para deixar ele ir embora, que ele tinha um compromisso e que nós estávamos estragando o nosso passeio e o dele”, relatou.

Ela conseguiu convencer Rian a desbloquear a câmera e teve acesso ao vídeo que o homem tinha gravado a seguindo no shopping.