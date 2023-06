Jovens nascidos em 2005 devem realizar alistamento obrigatório até 30 de junho

Os jovens do sexo masculino nascidos em 2005 (que completam 18 anos em 2023) e aos nascidos em anos anteriores que estão em débito com o serviço militar obrigatório, que o período de alistamento militar encerra no dia 30 de junho, sexta-feira.

O alistamento militar pode ser realizado de forma online, no site alistamento.eb.mil.br; pelo aplicativo Exército Brasileiro ou ainda de forma presencial, na Junta de Serviço Militar. A junta lembra que o alistamento é obrigatório. O descumprimento poderá resultar em consequências previstas em lei, como por exemplo, o impedimento para retirar passaporte, CPF, Carteira de Identidade, Título de Eleitor, ingressar no serviço público ou privado, entre outras.

Os documentos necessários para o alistamento são: carteira de identidade, CPF e comprovante de residência na cidade em que o jovem reside.