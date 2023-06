Jovens são presos e caminhonete é recuperada após sequestro de fazendeiro em Rio Branco

Três jovens foram presos e uma caminhonete foi recuperada após o sequestro de um fazendeiro de 73 anos e sua equipe em Rio Branco. O crime aconteceu em uma fazenda no km 4 da Estrada do Quixadá, na região do São Francisco.

Fábio Douglas Vieira Gomes, Lucas Vale da Silva e Gabriel da Silva Assunção, respectivamente, 18, 20 e 22 anos, foram presos na tarde desta quinta-feira (8) acusados de roubo, sequestro, cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo. Eles renderam as vítimas com armas e as amarraram dentro de uma caminhonete cinza modelo Titon com a placa QWN-4A52 antes de fugir.

A polícia foi acionada por vizinhos e, após buscas, encontrou a caminhonete na rodovia AC-40 com um dos criminosos, que foi preso. Posteriormente, outro assaltante confessou seu envolvimento no crime e levou a polícia até o cativeiro. A equipe de policiais realizou um cerco policial e conseguiu prender mais dois suspeitos, embora um terceiro tenha conseguido fugir.

As vítimas foram libertadas e levadas ao hospital, enquanto os bandidos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) com uma escopeta calibre 36 apreendida.

A ação foi realizada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão, do Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensivas (GIRO), que é uma companhia do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), além de militares da Força Tática do 1° Batalhão.