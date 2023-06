Justiça valida testamento deixado por Gugu e filhos ficam com 75% da herança

A decisão acabou sendo tomada depois que a equipe jurídica de Rose Miriam entrou com um recurso no STJ pedindo a revisão do testamento e a distribuição da herança de Gugu, avaliada em R$ 1 bilhão.

Em nota, o advogado Nelson Wilians, que representa as filhas de Gugu Liberato no processo judicial sobre a disputa de bens, afirmou que respeita a decisão da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mas irá recorrer.