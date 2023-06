Karaokê: concurso com júri e premiações será realizado em Rio Branco neste sábado

Criado no Japão na década de 70, o karaokê logo tomou conta de bares e restaurantes no Brasil. Na capital acreana, Rio Branco, algumas casas de eventos liberam os microfones para diversão do público, e uma delas é a Garage 69 que realiza neste sábado, dia 1, o seu 1º Concurso de Karaokê. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no local, situado na Rua Antônio Anselmo, 460, no Bairro Floresta Sul (próximo ao Shopping e atrás da Asderacre).

A Garage já é conhecida pela tradicional Sexta do Karaokê, e foi a partir dessa iniciativa que o proprietário do empreendimento, Jefferson Linhares, idealizou o evento. O concurso conta com jurados e votação popular. Para o júri técnico foram convidados os artistas locais Luís Eduardo, que é ator, artista plástico e desenvolve trabalhos em outras áreas das artes, e a cantora Leia Lima, que tem 22 anos anos de carreira e já participou de vários festivais.

Segundo Jefferson, a ideia é reunir os vários públicos apaixonados pelo canto amador. “Todo mundo gosta de cantar, por mais que não curta karaokê, então o que queremos é que as pessoas tenham uma oportunidade de se expressar e mostrar o amor pela música. Não queremos cantores profissionais, o evento é feito justamente para quem canta debaixo do chuveiro”, destacou o organizador.

As inscrições serão realizadas no dia e no local do evento, a partir das 17h. As batalhas iniciam às 20h com votação do júri técnico e do público presente que vão escolher o campeão e o vice-campeão a serem premiados.