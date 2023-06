Kinho Brito comanda treino de bolas paradas e define o Galvez

O técnico Kinho Brito comanda um treino de bolas paradas na tarde desta segunda, 26, a partir das 15 horas, no CT do Imperador, e define os titulares do Galvez para o confronto contra o Independência.

A partida pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 será disputada nesta terça, 27, às 14h45, no Florestão.

“É mais um jogo importante e sabemos a importância de uma vitória”, comentou o treinador.

Henry é desfalque

O zagueiro Henry, expulso contra o Andirá, é desfalque contra o Tricolor.

“Temos um grupo com opções. A ideia é sempre manter o nível para podermos ter uma equipe competitiva”, disse Kinho Brito.

Voltar à liderança

Uma vitória contra o eliminado Tricolor colocará o Galvez na liderança do Estadual e deixará a equipe próxima da semifinal.