KTO apresenta dados internos do jogo da roleta

A roleta online se tornou um dos jogos de cassino online mais acessados no Brasil, com um absoluto destaque para a KTO – empresa que representa um dos melhores cassinos online em atividade no momento.

Para validar o sucesso do jogo, a KTO divulgou um estudo recente para revelar os dados de como sua audiência se comporta online e de onde se conecta ao cassino online do operador. Esses insights nos ajudam a ter uma melhor compreensão do crescente mercado brasileiro.

Jogos ao vivo são preferência entre brasileiros

Analisando os dados entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, a KTO descobriu que os usuários brasileiros mais recorrentes têm preferência pelas mesas ao vivo do jogo da roleta, com crupiês profissionais que falam português.

A preferência já concentra ao menos metade dos jogadores mais ativos do cassino online e vem crescendo verticalmente após o aumento da procura pelo entretenimento online nos últimos anos.

Entre o período analisado pelo estudo, o jogo da roleta manteve um percentual bastante estável, com quase 28% dos usuários ativos mais recorrentes. Deste número, 17% possui preferência para o jogo da Roleta Relâmpago, uma espécie de game show do jogo.

A nostalgia do game show no jogo da roleta

A Roleta Relâmpago é uma versão brasileira da Lightning Roulette. O objetivo do jogo é o mesmo, exceto com um porém: ao girar a roleta, o crupiê revela números que escondem multiplicadores das apostas. Ou seja, caso você tenha apostado em algum dos sorteados e a roleta pare no mesmo número, você ganha um aumento no valor apostado.

Embora simples, é um desafio conseguir conquistar os números multiplicadores, afinal, eles são revelados somente ao fim do recebimento das apostas na rodada, o que torna tudo mais interessante.

Com uma estética que remete aos melhores games shows que já passaram pela TV aberta brasileira, o jogador se sente confortável em passar mais tempo dividindo seu entretenimento com esta nova versão, que conquista pela nostalgia deixada por estes programas.

Sucesso da roleta ao vivo também está ligado ao acesso à internet

Mais da metade da população brasileira vivem em áreas urbanizadas, que recebem o maior acesso à internet de boa qualidade. Segundo a matéria divulgada pela CNN Brasil, o acesso já chega a 90% dos domicílios brasileiros.

Junto a isso, a pesquisa da FGV nos ajuda a compreender como um país com mais de 400 milhões de dispositivos vai buscar novas fontes de entretenimento, o que afeta positivamente os cassinos online, em especial a roleta por já ser um jogo amplamente popular.

Idealizada para funcionar com qualidade até mesmo em smartphones e redes móveis como 4G e 5G, os jogos de roleta possuem um potencial para continuar retendo boa audiência, que já é a terceira maior do cassino da KTO.

Confiança e transparência são a chave para o sucesso dos cassinos online

Apesar dos cassinos online já existirem a um bom tempo no Brasil, sua popularidade cresceu bastante nos últimos anos com sites regulamentados por órgãos internacionais ligados ao jogo online.

Para além dos aumentos de acesso à internet pela população, estes sites conseguem oferecer uma maior lista de métodos de pagamentos que são comuns no Brasil, como o Pix e transferências bancárias com as principais instituições financeiras públicas e privadas, regulados pelo Banco Central do Brasil, órgão transparente e de confiança para os brasileiros.

Outra garantia para a confiança cada vez mais crescente é o fato de os cassinos online contarem com certificados de segurança SSL, o que possibilita uma conexão criptografada e, portanto, segura para os dados dos usuários.

Sendo assim, é possível que os cassinos online aumentem ainda mais sua presença no Brasil, algo que é positivo até mesmo para a percepção do aumento de vagas de emprego no país, impactando diretamente a economia.