Latino revela que precisou tratar vício em ‘coisinhas’: “Uma mulher a cada três horas”

O cantor Latino revelou que já chegou a ser internado para tratar compulsão sexual. A declaração foi feita durante o programa Fofocalizando, do SBT, nesta sexta-feira, 16.

Segundo relatou, ele só percebeu a gravidade do vício quando teve relações sexuais com 15 mulheres no mesmo dia.

“Eu precisava ter uma mulher a cada três horas. Cheguei a colocar um produtor só para arrumar mulher para mim”, disse.

Na ocasião, ele ainda contou que, além da internação, umas das indicações para tratar o vício em sexo era uma injeção aplicada no seu órgão sexual.

Perdeu R$ 20 milhões

O cantor Latino também admitiu outro vício: apostas em corridas de cavalo. Segundo o artista, a compulsão lhe fez perder cerca de R$ 20 milhões. Latino asté ficou sem ter o que comer e sem pagar a conta de energia por três meses.