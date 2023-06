League of Legends caiu? Jogadores de LOL reclamam de Status do servidor

Jogadores de League of Legends (LOL) estão reclamando de uma queda nos servidores do jogo nesta segunda-feira (19). O Server Status da Riot Games não aponta nenhum tipo de erro, mas as reclamações são expressivas no Downdetector, com pico de 330 relatos até o momento, e também no Twitter. Segundo os usuários, o problema os impede de logar no game em algumas situações, além de impedir a conexão com os servidores do título. Além de brasileiros, foi possível ver perfis de outros países comentando a situação.