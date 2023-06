Leilão do Neymar: médico paga R$ 700 mil para passar dia com Virginia

O médico Guilherme Scheibel decidiu desembolsar R$ 700 mil durante o leilão do Instituto Neymar Jr., que aconteceu na noite dessa quinta-feira (22/6), para passar um dia completo com Virginia Fonseca, e a sogra dela, Poliana Rocha, esposa de Leonardo. O pacote arrematado pelo cirurgião plástico dá direito a um almoço com as famosas, aparecer nos Stories delas e viajar no jatinho particular da família.

Nas redes sociais, o médico celebrou a aquisição: “São duas mulheres que admiro tanto pela beleza quanto pelo carisma. E acreditem, são ainda mais encantadoras pessoalmente! Estou ansioso para compartilhar essa experiência com meus colegas e aprender com essas duas mulheres fantásticas”. Logo depois, ele posou ao lado das influenciadoras. “Estou aqui com a Poli e a Virginia. Fizemos uma loucura?”, perguntou ele, que foi respondido por Virginia. “Agora vamos almoçar ou em Goiânia ou no Rio de Janeiro. Vocês estão de parabéns, porque ajudaram o Instituto Neymar Jr. Mas que vocês são loucos, são”, disse ela, bem-humorada. O médico fez questão de explicar a compra em seu perfil no Instagram: “Por mais que possa parecer um luxo, o valor pago nessa experiência vai diretamente para um propósito maior, ajudando a proporcionar oportunidades e uma vida melhor para muitas crianças. Acredito que o investimento em solidariedade e em causas que podem mudar vidas é sempre o melhor que podemos fazer”. View this post on Instagram A post shared by Dr. Guilherme Scheibel (@rinoplastiascheibel)