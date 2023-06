Lexa anuncia volta com MC Guimê: “Arrependimento sincero”

Como esta humilde colunista já tinha contado, o casamento de Lexa e MC Guimê vai muito bem, obrigado. O casal não aparecia junto desde que o cantor foi expulso do BBB23 acusado de assediar Dania Mendez. Nesta sexta-feira (9/6), Lexa uso seu Instagram para confirmar que os dois continuam juntos e se declarou para o marido.

“Vocês sabem que minha vida pessoal sempre foi muito discreta, nosso casamento sempre foi muito feliz, aliás, 8 anos incrivelmente vividos e sem nenhuma polêmica. Durante esse pós (expulsão do BBB23), vi dor e arrependimento sincero de uma pessoa disposta a mudar e a aprender. Seguimos por aqui.. Na paz. É só o que desejamos. Essa decisão é extremamente pessoal ❤️🙏🏽 @mcguime te amo”, escreveu ela.

Nos comentários, os seguidores do casal comemoraram a notícia: “Meu casal favorito 🤩 🙏❤️”, comentou uma. “Lindosss, aí sim ❤️❤️ Parabéns, Guimê e Lexa. Arrependimento, conexão, amor e felicidades. Vocês merecem”, desejou outra. “👏👏👏👏👏 Top demais! @mcguime você tem uma mulher que vale diamante 💎”, afirmou uma terceira.

Teve também quem desaprovasse a decisão da cantora: “Entendo sua posição! Deixo de segui-la a partir de agora!”, comentou um. “Eita como se amam! 🤡😏”, debochou outro. “E choca um total de 0 pessoas kkkkkkkkkkkkkkkkkkk”, postou mais uma.

Mãe de Lexa tinha pedido para ela perdoar o genro

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, surpreendeu os seguidores, no fim de abril, ao aparecer nos stories do Instagram bastante emocionada para falar de MC Guimê. A influenciadora falou sobre a ausência do cantor na final do BBB 23 e aproveitou para revelar o quanto torce para que sua filha perdoe o artista. Os dois se separaram após a expulsão do funkeiro do reality da Globo. Na ocasião, ele foi acusado de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez.

“Conheço Guimê há muitos anos. Guimê sempre foi um cara do bem, um gentleman comigo e com toda a minha família. Ele sempre foi um amor com a minha filha, a levou para o altar e a honrou. Minha filha sempre foi apaixonada por ele”, começou ela.

Na sequência, Darlin relembrou o ocorrido no programa, afirmou que o funkeiro está pagando pelo que fez e disse que ele merece uma segunda chance. “Ele entrou no programa e errou, e está pagando muito caro por isso. Tudo bem, tem que pagar. Na Justiça, ele está se resolvendo. Hoje é a final do Big Brother, e eu sei que ele está sofrendo demais. Só estou chorando porque todos os seres humanos merecem uma segunda chance, e ele merece”, disparou.

A mãe de Lexa foi só elogios ao ex-genro e pediu empatia por parte do público. “Só peço que vocês tenham um pouco de compaixão. Ele é um cara batalhador, lança as músicas dele… infelizmente ele não vai poder estar na final. Ele jogou, se dedicou e entrou nesse programa por um objetivo. Ele sempre foi muito sonhador, lutador e guerreiro”, elogiou.

Por fim, Darlin não escondeu que torce para que a filha perdoe Guimê e reate o casamento. “Rezo todos os dias para minha filha perdoá-lo de coração, alma e reatar o casamento dela. É o que eu peço do fundo da minha alma. Só quem conhece realmente ele sabe como o coração dele é bom, como ele é respeitoso, um amante da música e um apaixonado pela minha filha. Errou, mas está sofrendo muito”, falou aos prantos.

“Estou chorando para dizer que eu rezo, sim, para a minha filha voltar para ele, de uma forma única, com perdão no peito. Já chega de machucar ele. Rezem pela minha família, por ele e pela Lexa, pelo bem maior de todos”, concluiu.

Após o desabafo nos stories, Darlin Ferrattry ainda repostou o vídeo publicado por Guimê, onde ele mostra sua trajetória no reality show. Na legenda, ela acrescentou: “Eu tô muito emocionada. Eu te conheci e eu tenho orgulho de você cara, saiba disso”.