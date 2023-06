Luana Piovani também foi sincera ao falar sobre os aplicativos de paquera. “Depois que me separei, minhas amigas vieram me falar que a vida hoje era em aplicativo. Passei três meses teclando só com boy lixo. Toda semana me apaixonava por um. Aí um dia me aparece o perfil do Lucas, eu nem sabia que era brasileiro”, confessou.

Atualmente, a atriz está namorando com o empresário Lucas Bitencourt, citado na resposta acima. Os dois estão juntos desde 2021 e se conheceram por meio de um aplicativo.