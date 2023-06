Luiza Possi diz que Fátima Bernardes salvou seu casamento com mentira

Luiza Possi elogiou Fátima Bernardes após a cantora revelar que a apresentadora “salvou” o clima de seu casamento com o diretor Cris Gomes em setembro de 2018. O casal brigou momentos antes de subir no altar.

“Eu casei de manhã porque detesto coisas à noite… Aí eu briguei com o meu marido e a Fátima Bernardes foi minha madrinha. A gente foi se arrumar todo mundo juntos, no hotel, a Christiane Torloni também foi minha madrinha, mais umas amigas minhas, e eu estava arrasada porque tinha brigado com meu marido antes do casamento por motivos de reforma”, disse Luiza ao podcast Inteligência Ltda.

“Aí a Fátima: ‘O que foi?’. Eu: ‘Briguei com o Cris’. Aí ela: ‘Mas você não sabe? Brigar no dia do casamento dá muita sorte, é isso que faz os casamentos durarem’. Aí eu me iluminei… Ela virou pra minha melhor amiga [depois] e falou: ‘Ainda bem que todo mundo acredita em tudo o que eu falo’. Era mentira! Ela inventou aquilo na hora, mas mudou minha vibe, mudou tudo, foi incrível!”, completou a cantora.