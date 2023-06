Lula diz que encontrará o papa na terça-feira e pedirá benção ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou, na manhã deste sábado (17/6), para o município de Abaetetuba, no Pará, onde entregou 222 unidades do Minha Casa Minha Vida. No discurso, o mandatário afirmou que na próxima terça-feira (20/6) se encontrará, às 14h30, com o papa Francisco, no Vaticano.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a previsão é de que o chefe do Executivo federal decole do Brasil na noite de segunda-feira (19/6), rumo à Itália. O petista fica em Roma até 21 de junho, quando embarca para Paris, na França.

De acordo com Lula, já existe uma audiência pré-agendada com o pontífice.

“Segunda-feira eu vou pra Roma e vou me encontrar com o papa Francisco! Eu, na verdade, quero convidá-lo para vir ao Brasil outra vez. Quero convidar para ele voltar ao Brasil. Mas também quero convidar para ele vir à festa do Círio [de Nazaré] aqui. Seria extraordinário que ele pudesse participar aqui no estado do Pará”, refletiu Lula.

“Mas se ele não vier…Eu vou convidar! Eu vou pessoalmente e já tem audiência na terça-feira, 14h30 da tarde. Eu estarei com o papa e vou convidá-lo. Vou pedir benção para todo o povo de Abaetetuba e do Pará. Se preparem porque as coisas vão acontecer nesse país”, continuou.

O relacionamento entre Lula e o papa vem de tempos. Desde o começo do governo, os dois se falaram ao menos duas vezes por telefone. Na última semana de maio, por exemplo, conversaram sobre a guerra da Ucrânia e os esforços para um processo de paz.

Papa operado

O papa Francisco, de 86 anos, vem se recuperando de uma cirurgia feita no dia 7 de junho, no Hospital Universitário A. Gemelli, na Itália. O pontífice precisou reparar uma hérnia sobre cicatriz, geralmente resultante de uma cirurgia anterior. O quadro também pode ser causado por obesidade, velhice ou fraqueza muscular.

Apesar do procedimento ser considerado de baixa complexidade, a idade avançada do pontífice inspira cuidados. Francisco deve ficar internado vários dias, para garantir um bem-sucedido pós-operatório.

A decisão pela cirurgia veio após uma nova bateria de exames médicos feitos no dia 6 de junho, dois meses após Francisco passar quatro dias internado por causa de uma infecção respiratória. No fim de maio, o pontífice argentino ficou afastado das atividades em razão de uma febre.