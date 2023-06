Lula sobre ciclone na Região Sul: “Situação é grave”

Mais cedo, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, que é gaúcho, disse estar acompanhando os impactos causados pelo fenômeno.

“Estou atento aos impactos caudados pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nas últimas horas. Já entramos em contato com o Ministério da Integração e do Desenvolvimento para acionar a Defesa Civil Nacional e apoiar as medidas que estão sendo adotadas pelo estado e os municípios atingidos e a população que foi afetada seja atendida o mais rápido possível”, disse Pimenta em uma rede social.

Ciclone extratropical

A chegada de um ciclone extratropical à região Sul do país provocou tempestades e ventos fortes no Rio Grande do Sul durante a madrugada desta sexta-feira (16/6). Rajadas chegaram a atingir 100 km/h. Diversas cidades do estado sofrem com inundações – que invadiram casas, hospitais e universidades –, deslizamentos de terra, falta de energia e estradas bloqueadas. Há vítimas, segundo o governo do estado.

Em pronunciamento, o governador do RS, Eduardo Leite, confirmou a morte de um homem de 23 anos, por descarga elétrica, em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Duas pessoas estão desaparecidas, nas cidades de São Leopoldo e Portão.

“A Defesa Civil do estado emitiu alerta vermelho para chuvas intensas e risco de enxurradas nas regiões da Serra, do Litoral Norte e Metropolitana de Porto Alegre. Os rios Caí, Paranhana e Sinos têm possibilidade de cheias. Pelo menos 11 voos foram cancelados no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, devido ao vento forte.”

Segundo a Rio Grande Energia (RGE) e a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), concessionárias responsáveis pelo fornecimento de energia no RS, pelo menos 460 mil clientes estão sem energia no estado. São 323 mil pontos na região metropolitana de Porto Alegre e 54 mil no litoral norte. Já na área de concessão da RGE, são 74 mil casas sem fornecimento de luz.