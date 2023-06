Madonna ensaiava 12 horas por dia para turnê antes de internação

Madonna estaria “ensaiando arduamente” por semanas e cerca de 12 horas por dia para a The Celebration Tour, turnê internacional da Rainha do Pop que começaria em 15 de julho. A artista foi internada em uma UTI no sábado (24/6) por conta de uma infecção bacteriana.

De acordo com o site Page Six, Madonna estaria ensaiando no Nassau Coliseum, em Long Island, Nova York (EUA), antes de ser encontrada desacordada.

“Ela vinha trabalhando 12 horas por dia”, afirmou uma fonte ao site.

Funcionários do local não teriam estranhado a ausência de Madonna no fim de semana, já que havia um evento privado agendado para a data. Eles só descobriram sobre a internação da artista, de acordo com o Page Six, após notícias serem divulgadas na web.

Ainda segundo o site, Madonna foi extubada e transferida da UTI para um quarto. Lourdes Leon, filha mais velha da artista, a acompanha.

Madonna é internada na UTI

A cantora Madonna precisou adiar a turnê Celebration, que começaria em 15 de julho, após ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) para tratar uma infecção bacteriana.

Por meio do Instagram, o empresário da artista, Guy Oseary, disse: “No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria, que a levou a uma internação de diversos dias na unidade de terapia intensiva (UTI)”.

“Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, completou ele.

Ele ainda falou sobre o adiamento da turnê: “Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados”.

A turnê Celebration deveria começar em 15 de julho, com show em Vancouver, no Canadá. O evento já estava com ingressos esgotados.