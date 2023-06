Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada em UTI

A cantora Madonna, de 64 anos, foi internada na UTI de um hospital, no sábado (24), com infecção bacteriana, e devido a seu estado de saúde a turnê Four Decades, The Celebration Tour foi adiada. O anúncio foi feito no Instagram por Guy Oseary, empresário da cantora, nesta quarta-feira (28).

Segundo o site Page Six, Madonna foi encontrada inconsciente e precisou ser intubada. De acordo com publicação, sua filha mais velha, Lourdes, ficou ao lado da mãe o tempo todo, e Madonna já saiu da UTI do hospital em Nova York.

“No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria que a levou a uma internação de diversos dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, escreveu Oseary no Instagram.

“Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados”, completou o empresário.