Madonna recebe alta de hospital após internação em UTI, diz jornal

A cantora Madonna já recebeu alta do hospital e está se recuperando em sua casa, após ser internada na UTI com uma infecção grave. A informação foi divulgada pela CNN nesta quinta-feira (29/6), mas ainda não foi confirmada pelo empresário da artista.

De acordo com o site, Madonna foi levada para sua casa em Nova York, nos Estados Unidos, em uma ambulância particular. “Ela está limpa”, disse uma fonte ao jornal.

Madonna é internada na UTI

A cantora Madonna precisou adiar a turnê Celebration, que começaria em 15 de julho, após ser internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI) para tratar uma infecção bacteriana.

Por meio do Instagram, o empresário da artista, Guy Oseary, disse: “No sábado (24), Madonna desenvolveu uma infecção bacteriana séria, que a levou a uma internação de diversos dias na unidade de terapia intensiva (UTI)”.

“Sua saúde está melhorando, mas ela ainda está sob cuidados médicos. A expectativa é de uma recuperação total”, completou ele.

Ele ainda falou sobre o adiamento da turnê: “Neste momento, vamos precisar pausar todos os compromissos, o que inclui a turnê. Vamos compartilhar mais detalhes assim que os tivermos, incluindo uma nova data de início para a turnê e para os shows reprogramados”.

A turnê Celebration deveria começar em 15 de julho, com show em Vancouver, no Canadá. O evento já estava com ingressos esgotados.