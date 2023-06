Mãe de João Gomes surta com gravidez de Ary Mirelle; veja o caso

Apesar do post escrito por Kátia Gomes, mãe do cantor João Gomes, comemorando que será avó, rumores indicam que a reação da matriarca da família Gomes pode não ter sido tão positiva quanto ela deu a entender.

De acordo com Erlan Barros, a mãe do cantor surtou com o anúncio da gestação de Ary Mirelle. Ainda segundo o colunista do Em OFF, Kátia teria até mesmo quabrado seu próprio telefone.

Kátia Gomes já deixou claro que não faz gosto no relacionamento do filho com a Ary. No período em que ela e João ficaram separados, deu declarações expondo a moça e a chamando de imatura e preguiçosa. A situação levou João a fazer uma defesa pública à então ex-namorada.

Post nas redes sociais

A despeito dos boatos, Kátia Gomes comemorou o título de avó nas redes sociais. “Eu renasci quando soube que vou ser avó. Ganhei um sentido completamente novo de viver. Parabéns meu filho, parabéns Ary”, escreveu em um Storie.

Emocionada, com os olhos cheios de lágrima, continuou: “Quero acompanhar todos os teus passos e te oferecer minhas forças para brincar, segurar sua mãozinha em todas as jornadas da vida”.