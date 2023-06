Marcio Bittar deve convidar ministra Marina Silva para depor em CPI

O senador Marcio Bittar (União Brasil –AC) deve levar à votação, na terça-feira (20), o plano de trabalho com os primeiros convidados e convocados à depor na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das ONGs, da qual é relator. A CPI é presidida pelo senador senador Plínio Valério(PSDB-AM). A ministra acreana Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, está entre as autoridades convidadas.

Além de Marina Silva, também deve ser ouvido pelos senadores como convidado o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Ao todo, existem 37 requerimentos na pauta da CPI das ONGs, sendo 24 convites para depoimentos. Há também pedidos para ouvir lideranças, representantes de órgãos públicos, pesquisadores e ex-ministros de estado. Veja a lista a ser apresentada por Marcio Bittar:

Rodrigo Agostinho, Presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama);

Gal. Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.

Eduardo Fortunato Bim, ex-presidente do Ibama;

Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal;

Joenia Batista de Carvalho, presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai);

Marcelo Xavier, ex-presidente Funai.

Também existem 11 requerimentos com pedidos de informação a órgãos como Abin, Funai, Ibama, Receita Federal, Controladoria-Geral da União (CGU) Tribunal de Contas da União (TCU), Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Justiça.

A CPI foi instalada no dia 14 de unho e era um pedido constante do presidente do colegiado, o senador Plínio Valério. O objetivo é investigar se houve desvios ou mal uso do dinheiro público enviado pelo governo federal e do exterior enviados a ONGs e organizações da sociedade civil.