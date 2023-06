Marfisa assina exoneração do chefe da Casa Civil de Bocalom

A prefeita em exercício, Marfisa Galvão (PSD), assinou a exoneração do chefe da Casa Civil, Valtinho José, conhecido como Valtim. Ele comanda a Casa Civil do prefeito Tião Bocalom (PP), que se encontra fora do Acre em buscas de recursos para o desenvolvimento de Rio Branco.

A exoneração de Valtinho José acontece após o chefe da Casa Civil se negar a encaminhar o pedido de exoneração de Anderson Nascimento, da presidência da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), assinado pela própria Marfisa para o Diário Oficial do Estado (DOE).

O documento já está pronto e será protocolado na quinta-feira (29). Caso a gestão não obedeça às ordens de Marfisa, existe a possibilidade da gestora acionar o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). As informações foram repassadas por uma fonte da ContilNet ligada a gestão da Prefeitura de Rio Branco>