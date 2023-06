Marfisa é comparada a Major Rocha após tentar exonerar diretor da FGB

Enquanto o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, está em viagem de trabalho, se reunindo com autoridades federais e estaduais, a vice-prefeita Marfisa Galvão, que fica em exercício até a próxima sexta-feira (30), assinou um ofício solicitando a exoneração do atual diretor presidente da Fundação Municipal de Cultura, Esporte e Lazer Garibaldi Brasil (FGB), Andeson Gomes do Nascimento.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a assessoria do prefeito Tião Bocalom, que afirmou não saber o porquê de Marfisa está solicitando a exoneração de Andeson:

“Não sabemos o porquê de ela estar fazendo isso. E o prefeito trabalhando em prol de Rio Branco. Está agindo da mesma forma que o Rocha agia com o Gladson”, ressaltou.

No lugar de Andeson Gomes, a atual prefeita em exercício solicitou a nomeação de Thales Augusto Moreno de Farias, que já havia exercido cargo de diretor na FGB, mas foi exonerado em maio deste ano.

Tião Bocalom está cumprindo agenda em Brasília e Porto Alegre. O prefeito de Rio Branco esteve na tarde da terça-feira (28) na sede da vice-presidência da república, onde foi recebido pelo Chefe da Assessoria Parlamentar da vice-presidência, Gustavo Guimarães, por causa de uma viagem de Geraldo Alckimin à Lisboa, em Portugal.

Bocalom aproveitou a oportunidade para falar sobre alguns projetos que a prefeitura de Rio Branco tem em alguns ministérios, como o da construção de quatro creches e apresentando o projeto 1001 Dignidades.

Nesta quarta-feira (28), o líder do executivo municipal está em Porto Alegre, onde já esteve no departamento de água e esgoto conversando sobre drenagem de águas pluviais. Ainda hoje, Bocalom deve se reunir com o prefeito da cidade, Sebastião Melo.