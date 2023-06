Maurício Carneiro comanda treino do Humaitá e avalia as opções

O técnico Maurício Carneiro comandou um treinamento na manhã desta quinta, 22, no campo do Paulão, e avalia as melhores opções para o confronto contra o São Francisco.

A partida pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D será realizada no sábado, 24, às 16 horas, no Florestão.

Dúvidas nas laterais

Sem poder contar com Jojo, suspenso, Cássio e Vinícius são opções do lado direito. Na esquerda, Léo e Eduardo disputam a posição.

Jogo chave

O Humaitá ocupa a 4ª colocação no grupo 1 do Brasileiro com 14 pontos e uma vitória no duelo acreano deixará a equipe em uma boa condição para lutar pela classificação.