Maurício Carneiro tem dúvidas na lateral e no ataque para definir o Humaitá

O técnico Maurício Carneiro comandou um treinamento coletivo na tarde desta quinta, 1º, no campo B da Federação de Futebol, mas não definiu os titulares do Humaitá para o duelo acreano contra o São Francisco pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida vai ser disputada no domingo, 4, às 16 horas, no Florestão.

“Tenho dúvidas na lateral esquerda e no ataque. Temos mais dois trabalhos para definir os titulares”, comentou o técnico.

Sem preparador físico

Os atletas do Humaitá começam a sentir o desgaste pela sequência de viagens e jogos. O Tourão não tem um preparador físico desde a reta final do Campeonato Estadual.

Trabalho técnico

O elenco do Humaitá participa de um treinamento técnico e tático na tarde desta sexta, 2, no campo B, e os titulares do Tourão devem ser definidos.