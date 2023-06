Maysa Bezerra: tudo é energia e eu posso te provar! Então, fique perto de quem te faz bem

Olá, queridos leitores! Hoje, vamos mergulhar em uma reflexão profunda sobre a energia que nos cerca e a importância de cultivar relacionamentos positivos em nossas vidas. Acredito firmemente que tudo é energia, e essa energia molda nossa experiência diária. Você pode pensar que esse é um papo de Coach, mas, vamos tentar refletir sem religiosidade. Já dizia Deepak Chopra – “Você é um ser de energia, cercado por energia e interagindo com energia a cada momento”, vamos quebrar paradigmas, afinal, no escurinho da noite, estamos sozinhos, em meios aos nossos pensamentos e ali, somente nós!Vamos iniciar pensando assim, se tudo é energia, portanto, é crucial cercarmo-nos daqueles que nos fazem bem, que nos inspiram e nos ajudam a crescer.

Neste artigo, vamos explorar essa conexão entre energia e relacionamentos, e como podemos escolher com sabedoria as pessoas com quem compartilhamos nosso tempo e espaço. Durante os meus últimos 15 dias, percorri vários estados, conheci pessoas de diferentes personalidades, conhecimentos, crenças e valores, conheci várias regiões diferente da minha. Sai do Norte, percorri Nordeste e Centro Oeste e, a partir disso, percebi o quanto cresci em contato com novas energias. Como Amy Poehler cita “Encontre um grupo de pessoas que desafiam e inspiram você, passe muito tempo com elas, e isso mudará sua vida”. Assim, quero deixar algumas reflexões a partir de conceitos e experiências vividas.

Mas o que seria esse poder da energia? A energia é uma força poderosa que permeia tudo o que nos rodeia. Desde os elementos básicos da natureza até os pensamentos e emoções que experimentamos, tudo é composto por energia em diferentes formas e vibrações. Acredita-se que a energia positiva atrai mais energia positiva, enquanto a energia negativa pode nos drenar e prejudicar nosso bem-estar.

Sendo direta com você, os relacionamentos têm um impacto significativo em nossa energia. Quando nos conectamos com outras pessoas, nossas energias se entrelaçam e moldam nossa experiência compartilhada. É vital reconhecer como as relações podem influenciar nossa energia positiva ou negativamente.

“Fique longe das pessoas que tentam diminuir suas ambições. Pessoas pequenas sempre fazem isso, mas as realmente grandes fazem você se sentir que você também pode se tornar grande.” – Mark Twain

Ficar perto de pessoas que nos fazem bem não significa apenas estar rodeado por indivíduos que concordam conosco o tempo todo. Significa encontrar pessoas que nos desafiam a crescer, que nos incentivam a ser a melhor versão de nós mesmos e que nos apoiam incondicionalmente. Essas pessoas genuinamente se importam conosco, valorizam nossos sonhos e nos encorajam a alcançá-los.

E como cultivar relacionamentos positivos? Aqui estão algumas dicas para cultivar relacionamentos positivos em sua vida:

-Autoconsciência: Conheça-se profundamente, compreenda suas próprias energias e como elas são influenciadas pelos outros.

-Escolhas conscientes: Tome decisões informadas ao escolher com quem passar seu tempo e energia. Priorize pessoas que se alinham com seus valores e objetivos.

-Limites saudáveis: Estabeleça limites claros em seus relacionamentos. Saiba quando é hora de se afastar de pessoas tóxicas ou destrutivas.

-Cultive relacionamentos positivos: Dedique tempo e esforço para nutrir os relacionamentos que são importantes para você. Esteja presente, ouça ativamente e mostre seu apoio genuíno.

-Auto amor: Lembre-se de que seu relacionamento mais importante é com você mesmo. Cuide de si mesmo, pratique a autocompaixão e nutra uma boa energia interna.

Nossa energia é um recurso valioso, e devemos protegê-la e nutri-la através das escolhas que fazemos em nossos relacionamentos. Ao ficarmos perto de pessoas que nos fazem bem, criamos um ambiente propício para nosso crescimento e felicidade. Lembre-se de que você merece estar cercado por indivíduos que o apoiam, inspiram e ajudam a manifestar sua melhor versão. Portanto, escolha sabiamente e cuide de sua energia, pois ela tem o poder de transformar sua vida, afinal, a nossa boca tem o poder de abençoar e amaldiçoar, cuide da sua energia.