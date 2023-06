MC Daniel abaixa o nível e ameaça Leo Dias: “Vai sentir na pele”

MC Daniel ainda disse que tentou contato com o jornalista, mas não obteve retorno: “Quinta vez que ele faz isso, mano (…) Eu não vou peidar pra ele. Falei no WhatsApp dele, ele me bloqueou. O que ele mandar desse lado, eu vou mandar daqui só bazuca”.

Pouco depois, a página segueacami no Instagram teve acesso a um áudio que MC Daniel enviou a Leo Dias: “Você é comedia e maldoso. Todo mundo peida pra você, eu não vou peidar pra você não. Você vai ver, você vai sentir na pele. Vai conhecer o Daniel. (…) Sou famoso vai fazer 1 ano, vida inteira eu não fui famoso. Corri atrás da vida, dei o sangue pra tá aqui onde eu tô hoje pra vir um p*u no c* igual você pra ficar me tirando. Aqui pra você. Comigo você não arruma p*rra nenhuma. E é pra você ficar bem ciente que você não arruma p*rra nenhuma comigo, rapaz”.

EXPOSTO

Em meio ao possível fim do relacionamento de MC Daniel e Mel Maia, o funkeiro voltou a dar o que falar, mas por uma tentativa de ‘pular a cerca’ na época em que estava completando dois meses de relacionamento com a atriz. O artista teve capturas de tela expostas, onde chamava uma influenciadora para sair, mas claro, no sigilo.

Segundo a colunista Mariana Morais, do Em Off, o rapaz trocava mensagens quentes com a influenciadora Amanda Souza em meados de outubro de 2022, quando ainda não havia tornado público a relação com a contratada da Globo. Entretanto, em fevereiro desde ano ele já havia se declarado dizendo ter completado cinco meses ao seu lado.

Veja: