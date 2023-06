McDonald’s: vídeo viraliza ao mostrar agressão entre funcionário e cliente

O cliente foi agredido no rosto com um copo de refrigerante

Entrar em uma lanchonete e perceber que o clima não parece agradável é horrível, porque até a fome vai embora. Isso aconteceu em uma unidade do McDonald ‘s, localizada em Sydney, na Austrália. Os clientes que estavam no local filmaram tudo e até o momento a empresa está tentando reverter a perda de credibilidade. Afinal, será que o cliente agiu de forma agressiva antes de ter sido agredido?

Na última quinta-feira, dia 15 de junho, um vídeo polêmico começou a circular na internet, tanto no TikTok, quanto no Instagram. Reunindo milhares de visualizações, a postagem mostra uma briga entre funcionários e um cliente.

Nas imagens, parte das pessoas que estava no local se afasta, devido à proporção que as agressões tomaram. Ninguém teve coragem de interromper o vendedor do caixa que atirou um copo cheio de bebida em direção a um jovem.

O cliente foi agredido no rosto com um copo de refrigerante

O McDonald ‘s recebeu inúmeras críticas, dado que a filmagem começa com o atendente jogando o refrigerante no rosto do cliente. Nesse caso, os colegas de trabalho afirmaram que as cenas não revelam tudo desde o início.

Alguns consumidores e trabalhadores que estavam no espaço disseram que o homem havia chegado nervoso, gritando na cozinha. Em seguida, na horade realizar o pedido, ameaçou um dos funcionários que revidou.

Até o momento, não há explicações claras e a polícia local é responsável pela segurança do estabelecimento. Outros reclamaram que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece, atrapalhando o funcionamento do lugar.

A rede de fast-food afirma que o homem começou a confusão

Para você tirar suas próprias conclusões, assista ao vídeo no perfil oficial da Brown Cardigan, que mostra os detalhes. No registro, é possível notar que o jovem chega a escorregar e até sorri em direção à pessoa que estava filmando.

Essa última parte fez com que alguns internautas desconfiassem de que era uma cena combinada. De qualquer maneira, imagens de violência em lugares públicos têm circulado nas redes sociais, revelando uma onda de agressões.