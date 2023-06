Médica acreana é destaque no 1º Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia em Fortaleza

A médica acreana Dra. Jarinne Camilo Landim Nasserala, especialista em Nefrologia e Clínica Médica, está entre os palestrantes convidados do 1º Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia, que ocorre em Fortaleza, entre os dias 29 de junho e 1 de julho.

Dra. Jarinne é doutoranda em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará. Além disso, ela é professora do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre.

Durante o congresso, a médica acreana atuou como moderadora na mesa redonda sobre o tema “Doença Renal Crônica”, realizada nesta quinta-feira (29). Nesta sexta-feira (30), a doutora participará como avaliadora de apresentações de temas livres, onde seu conhecimento será fundamental para a análise crítica dos trabalhos apresentados pelos participantes.

A médica também apresentou trabalhos científicos durante o Congresso, abordando temas relevantes no campo da Nefrologia. Entre eles:

– Adesão a Terapia Imunossupressora em Transplantados Renais do Acre;

– Intercorrências durante sessões de Hemodiálise em Pacientes Renais Crônicos de Hospital em Rio Branco, Acre;

– Síndrome Hemolítica Urêmica Atípica Pós Estresse Cirúrgico: Relato de Caso.

O 1º Congresso Norte-Nordeste de Nefrologia é um evento de grande relevância na área da saúde, reunindo especialistas brasileiros e internacionais.

A presença de destaque da Dra. Jarinne no evento é motivo de orgulho não apenas para a comunidade médica acreana, mas também para todo o Brasil. Sua participação enriquece as discussões e contribui para o avanço da Nefrologia no País.