Médico do Acre envia pix de mil reais a Bolsonaro e ‘detona’ Senado; “Vagabundos, vigaristas e canalhas

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve estar com a conta bancária bamburrando. É que no último final de semana, deputados do Partido Liberal (PL) usaram as redes sociais para pedir ajuda para custear processos judiciais de Bolsonaro, que até o mês de maio deste ano estavam chegando a quase dois milhões de reais.

Especialistas em economia acreditam que o homem considerado mito por milhões de brasileiros deverá faturar em poucos dias, mais de 15 milhões só com depósitos de apoiadores e admiradores.

No Acre, o médico George Pires, que foi vereador de Rio Branco, fez um depósito de mil reais na conta do ex-presidente, e disse ao ContilNet que todos os meses irá enviar esse mesmo valor para ajudar nas despesas de Jair Bolsonaro.

“E vou mandar mais, se Deus permitir. Meu dízimo mensal. O que seria de nós hoje sem o Bolsonaro. Olha o desespero dessa maldita ‘esquerdopata’ brasileira. Bolsonaro só precisou ficar quatro anos no poder pra eles ficarem desesperado. Imagina se ele ficasse oito anos e com um Congresso patriota? Que nação seria o Brasil? Será que agora dá para os brasileiros enxergarem que estão mergulhados nessa lama por culpa dessa esquerda maldita?”, diz exaltado.

George Pires pergunta também: “Será se o Brasil é tão pobre de homens que tenham ideal, que tenham verdadeiramente vocação por dignidade, respeito justiça e amor ao coletivo? Será se o país é tão vazio que está se surpreendendo com essa minha atitude? Eu gostaria de poder dar mais. Enquanto eu viver, e Bolsonaro viver, continuarei enviando essa doação. Por esses ideias que Bolsonaro defende eu sou capaz de dar a minha vida, quanto mais uma migalha de mil reais!”, diz entusiasmado.

Críticas ao Senado

O bolsonarista George Pires também falou de sua indignação por o Senado ter aprovado o nome do advogado Cristiano Zanin Martins para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Você viu que o Senado, em poucos minutos, aprovou o nome de um ‘advogadozinho’ vigarista que defende outro vigarista? Isso só serviu pra provar como o Senado só tem vagabundos, vigaristas e canalhas”, dispara.

Pires, que nasceu no estado da Bahia, disse ter orgulho de ter sido adotado pelo Acre porque o acreano “nunca se iludiu com esses canalhas do PT”. “PT nunca teve vez aqui no Acre. Quando o Lula se dizia o rei da cocada preta, o acreano nunca elegeu Lula, nunca Lula ganhou aqui! Nunca Dilma ganhou aqui! Se há um povo que eu me ajoelho diante dele é o povo acreano”, diz George Pires.