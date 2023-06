Melody revela nome verdadeiro, corrige Google e choca web

A cantora Melody revelou qual é o seu nome de batismo e até chegou a corrigir o Google, que apresenta o nome da voz de Love, Love com a grafia errada.

Durante entrevista a um podcast, Melody disse: “Sim, meu nome Gabriela. Só Gabriela. Não é Melody Gabriela, nem Gabriela Melody. Não tenho Melody no meu nome.” Veja o vídeo aqui.

“No Google aparece Gabriella, com dois L, mas é só com um L mesmo”, completou ela.

Melody ainda disse que até sua família a chama por um apelido criado a partir do nome artístico: “Na verdade, como trabalho com meu pai e minha irmã, não tem essa de me chamarem de Gabi. É só Mel”.

A revelação de Melody chocou os internautas, que de fato acreditaram que o nome da cantora era Melody: “Chocada que a Melody chama Gabriela”, disse uma. “Como assim Melody chama Gabriela”, questionou outra. “Como assim o nome da Melody na verdade é Gabriela ? kkkkk”, apontou um terceiro.