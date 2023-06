Membros de organização criminosa são presos durante reunião no Acre

A Operação Guardiões da Fronteira, realizada na última quinta-feira (22), resultou na prisão de dois homens e na apreensão de uma arma de fogo na zona rural de Rodrigues Alves.

Segundo informações, foi identificada uma reunião de membros de uma organização criminosa, na comunidade São Gerônimo. A Polícia Militar foi até o local averiguar a situação. Ao avistar os agentes, um dos membros conseguiu fugir, já os demais foram detidos pela equipe.

Foram apreendidas uma arma de fogo artesanal, do tipo escopeta, calibre 36, diversas munições e, também, a quantia de R$ 2.584,75 em espécie. Além de uma balança de precisão e um celular.

A ação foi realizada por meio de uma união da Polícia Militar do Estado do Acre, através da Companhia de Policiamento Especializado do 6°BPM e a Polícia Civil.

A ação conjunta entre a Polícia Militar e Civil resultou em um prejuízo ao crime no valor de R$12.804,75.