Menina de 3 anos é resgatada desnutrida após ficar 40 dias sem comer; pai é preso

Uma menina de 3 anos foi resgatada em estado de desnutrição e desidratação, em Rio Claro, no interior de São Paulo, na última sexta-feira, 2, após ficar 40 dias sem comer. Ela estava pesando 8 quilos, e está internada. O pai da criança, que também estava desnutrido, foi preso em flagrante por maus-tratos. O Ministério Público investiga o caso.

De acordo com a EPTV, afiliada da Rede Globo, a denúncia partiu da avó paterna da criança, que vivia com o pai, já que a mãe faleceu há alguns anos. A idosa tinha autorização para visitar e ficar com a criança aos finais de semana. Em abril, ela começou a estranhar as atitudes do homem, que passou a impedir as visitas.

Ele também excluiu as redes e passou a deixar de responder as mensagens que a avó da criança mandava. Diante da situação, a mulher foi até a Justiça e reivindicou os direitos de voltar a se encontrar com a neta. A Justiça expediu um mandado para que pudesse visitá-la, e na quinta, 1º, oficiais de Justiça foram até a casa do homem, no Jardim Portugal.

O pai impediu a entrada dos oficiais, e na sexta, eles voltaram acompanhados da Guarda Civil e do Conselho Tutelar. “A equipe já estava preparada, caso houvesse resistência. Nós íamos entrar no apartamento com a ajuda do chaveiro ou à força mesmo. Ele atendeu, a princípio, o oficial de Justiça. Teve uma resistência mínima, mas não precisou de arrombamento ou uso de força física”, informou o guarda Igor Rafael à emissora.

As equipes encontraram o imóvel com muito lixo espalhado e sem comida nos armários. A menina estava no colchão, tinha dificuldade de se mexer, não chorava e não conseguia falar. “Uma das piores [situações] possíveis. Ela não se mexia, não tinha reação, estava inerte a qualquer contato devido ao estado avançado de desnutrição. […] “Ele falou que parou de se alimentar, e não ia mais alimentar a criança, porque a vontade é que ambos morressem juntos”, declarou o guarda.

A criança foi encaminhada para uma UPA da cidade em situação de emergência, e depois de receber os primeiros cuidados, foi transferida para a Santa Casa de Rio Claro. Em nota a EPTV, a unidade informou que a menina chegou com bastante negligência alimentar e descuidos por parte do pai. Agora, ela recebe cuidados médicos, psicológicos, fonoaudiólogos, e também passa por acompanhamento nutricional. Ela se recupera bem.

O pai foi também foi atendido na UPA e na sequência foi encaminhado para o Plantão Policial após ser liberado pelos médicos. Ele foi preso em flagrante e responderá pelo crime de maus-tratos.

O Terra pediu mais informações para a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de São Paulo, mas até o momento, não teve retorno.