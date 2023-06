AO VIVO: podcast do ContilNet debate mês da diversidade com convidados especiais

O mês de junho é conhecido mundialmente por comemorar a diversidade, celebrar a luta contra a discriminação e pressionar o poder público a garantir direitos de pessoas LGBTQIA+.

Para discutir sobre o tema, o Podcast do ContilNet recebe nesta sexta-feira (16), Michelle de Sá, mulher trans e servidora pública federal e Gabriel Santos, empresário e advogado, proprietário do único bar do LGBTQIA+ de Rio Branco, o Recanto Club.

A conversa é mediada pelos apresentadores Everton Damasceno e Matias Vogt.

Acompanhe AO VIVO: