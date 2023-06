Mesmo com Marco Temporal, indígenas terão prioridade, assegura ministro de Lula

Dentre as reivindicações apresentadas na plenária do Plano Plurianual (PPA) participativo a das lideranças indigenas em defesa da demarcação de terras chamou a atenção.

O temido marco temporal que tramita no Congresso Nacional pode alterar as competências acerca da demarcação de terras indígenas com possibilidade, inclusive, de reduzir os territórios atualmente reconhecidos e protegidos.

Indagado sobre como o governo Lula pretende tratar a questão, o ministro Marcio Macedo, secretário geral da Presidência da República garantiu atenção e prioridade com a pauta.

“Os povos originários ganharam respeito e densidade com o governo Lula tanto que foi criado o ministério para tratar desse tema no nosso país. Respeitamos a autonomia do Congresso Nacional e esperamos que tenha a sabedoria necessária para fazer um debate aprofundado e equilibrado aos anseios da população”.

Presentes na plenária, lideranças indígenas protestaram contra o marco regulatório e pediras a proteção de suas terras.