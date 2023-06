Metroid Prime 4: seis anos (e seis jogos) depois

13 de junho de 2017. Foi naquela data que a Nintendo fez a alegria de muita gente, anunciando o tão aguardado Metroid Prime 4. Com este braço da franquia tendo agradado até quem não era fã da série, ver uma nova aventura chegar ao Nintendo Switch parecia a realização de um sonho. O problema é que, passado esses seis anos, ainda não temos sinal de quando o jogo será lançado.

Olhando em retrospecto, hoje fica mais fácil perceber que aquele projeto enfrentaria muitas dificuldades. Já de cara soubemos que o desenvolvimento não ficaria sob a responsabilidade do Retro Studios. Embora fossem eles os criadores dos três primeiros capítulos, rumores apontavam que o novo estava sendo feito pela Bandai Namco.

Aquele parecia um mau sinal e mesmo quando no ano seguinte Reggie Fils-Aimé garantiu que a criação do Metroid Prime 4 seguia avançando, muitos estranharam a ausência do jogo na E3 2018. Segundo a empresa, eles preferiram deixar para mostrar algo que pudesse impressionar o público e em se tratando da Nintendo, pareceu uma boa justificativa.

A situação só pioraria mesmo uns seis meses depois, quando o gerente geral da companhia japonesa, Shinya Takahashi, revelaria que o projeto passaria por uma mudança profunda. “Desde o anúncio não fomos capazes de lhes dar uma atualização, mas como resultado do contínuo desenvolvimento desde aquela época — embora isso seja muito lamentável —, queremos que saibam que o atual progresso do desenvolvimento não alcançou os padrões que buscamos para uma sequência da série Metroid Prime,” disse o executivo.

Mas até onde iria a interferência da Nintendo no projeto? Bom, a continuação da declaração de Takahashi explica muito bem o quão insatisfeito estava o alto escalão da empresa:

“… determinamos que o atual status do desenvolvimento do jogo é muito desafiador e tivemos que tomar uma difícil decisão como equipe de desenvolvimento. Decidimos reexaminar a estrutura do desenvolvimento e mudá-la.

Especificamente, decidimos que o produtor Kensuke Tanabe trabalharia colaborando com o estúdio que desenvolveu a série Metroid Prime original, o Retro Studios, nos Estados Unidos, recomeçando o desenvolvimento desde o início. Ao colaborar com o Retro Studios, acreditamos que poderemos fazer deste jogo algo que atenda às expectativas dos nossos fãs.”

Desde então a desenvolvedora tem contratado vários profissionais, entre eles: o designer chefe que deu vida ao Donkey Kong Country: Tropical Freeze, Stephen Dupree; uma das pessoas mais importantes para a criação da série Call of Duty: Black Ops, o também designer chefe, Bharathwaj Nandakumar; e o designer de ambientes Jon Marcella, mais conhecido pelo seu trabalho no God of War II e God of War Ascension.

Sem que a Nintendo tenha revelado detalhes sobre o atual estágio de produçào do Metroid Prime 4, a sensação de muitos é de que ainda demorará um bom tempo até que o jogo seja lançado. Porém, após a decepção causada inicialmente, o provável é que a empresa esteja guardando o máximo de segredo possível, deixando para revelar mais sobre o projeto quando a sua chegada às lojas estiver mais próxima.

Algo que ajuda a reforçar esta ideia está no passado recente, mais precisamente nesses mesmos últimos seis anos. Para ilustrar como aquele jogo foi anunciado prematuramente, decidi listar seis outros que também foram anunciados dentro deste período e que felizmente não passaram por tantos problemas quanto o Metroid Prime 4. Confira:

Sekiro: Shadows Die Twice — Anunciado durante o The Game Awards daquele ano, o jogo de samurais da FromSoftware apareceu apenas como um teaser, sem que nem o seu nome completo tivesse sido divulgado. O lançamento mesmo aconteceria em março de 2019, numa demonstração de que o seu planejamento foi muito melhor que o da Nintendo.

God of War — Tudo bem, embora o jogo que levou Kratos para a mitologia nórdica tenha sido anunciado durante a E3 de 2016, acho que vale abrir uma exceção por dois móvitos: o primeiro é que a repaginada pela qual passou a franquia lhe fez muito bem. Já o segundo é que, desde então vimos o lançamento de uma continuação e o mais importante, ambos foram bastante elogiados.

Ghost of Tsushima — Mais um jogo de samurais revelado no mesmo ano do Metroid Prime 4, mas esse aqui apareceu na Paris Games Week. Lançado três anos depois, a espera pela obra-prima da Sucker Punch Productions até foi longa, mas valeu a pena.

Bayonetta 3 — Passando para o lado dos jogos publicados pela própria Nintendo, podemos começar com este jogo da PlatinumGames, que apareceu pela primeira durante o mesmo The Game Awards do Sekiro: Shadows Die Twice. Aqui tivemos que esperar longos cinco anos, mas pelo menos o jogo já está disponível.

Pokémon Sword and Shield — Com o crescente sucesso do Switch, parecia apenas uma questão de tempo até que o híbrido da Nintendo recebesse um capítulo da série principal e o anúncio que isso aconteceria veio durante a E3 de 2017. Já o lançamento ocorreu no final de 2019.

Metroid Dread — Ainda gostaria de citar um lançamento mais recente da franquia como um exemplo de que a Nintendo pode ter aprendido com os erros do Metroid Prime 4. Nós só tivemos conhecimento deste jogo na E3 de 2021 e foram precisos apenas quatro meses até ele chegar ao Switch. Uma espera curta, sem a criação de tanta expectativa e acima de tudo, com eles entregando um ótimo jogo.

Bônus: Beyond Good & Evil 2 — Só para mostrar que a Nintendo não foi a única a trocar os pés pelas mãos naquela E3 de 2017, vale a pena lembrar o famigerado BG&E 2. Embora o primeiro sinal de que ele existia tivesse sido dado em 2008, o anúncio oficial só aconteceria nove anos depois. De lá para cá, o projeto continuou passando por inúmeras dificuldades, até que em outubro de 2022 ele tiraria do Duke Nukem Forever o posto de título de grande a mais tempo em produção, 15 anos!

Recentemente ficamos sabendo que o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom teve o seu lançamento adiado por um ano mesmo estando pronto, pois a equipe envolvida na sua criação queria dar o polimento devido. Portanto, tanto demora pelo Metroid Prime 4 pode ser algo positivo e desde que ele não roube o posto do Beyond Good & Evil 2, tudo bem.