Meu cão pode carregar o carrapato que transmite a febre maculosa?

A bactéria responsável pelo surto de febre maculosa que deixou pelo menos 4 mortos em Campinas não afeta os animais da mesma forma que pessoas, mas muitos deles podem carregar o carrapato-estrela, principal transmissor.

Vale ressaltar que a doença não é comum, assim como encontrar o carrapato em animais domesticados, como cachorros. A capivara é o bicho mais fácil de encontrar o parasita.

Nesta reportagem, você entende o efeito dos carrapatos e da doença nos animais. Veja ponto a ponto.

Outros animais, como o cachorro, podem carregar o carrapato que transmite a doença?

Sim. De acordo com a região onde vivem, os animais também podem hospedar os carrapatos que transmitem a doença.

Para cachorros, por exemplo, é recomendado que os donos vejam o pelo, entre os dedos das patas e as orelhas do animal para verificar se existem carrapatos.

O veterinário Daniel Caldas Petroni explica que a principal medida protetiva nos cachorros é aplicar antiparasitários, que atingem as pulgas e carrapatos. “Existem também coleiras que previvem a infestação”, adiciona.

Animais de fazenda, como os bois, estão mais sujeitos ao carrapato por viverem mais próximos da natureza.

“O bovino pode ser um produtor de carrapato-estrela em uma determinada região. Ele mantém a população de carrapato”, afirma Renato Andreotti, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa em Agropecuária (Embrapa) Gado de Corte.

Em rebanhos da pecuário mais sensíveis a carrapatos, são utilizados carrapaticidas para fazer o controle de infestação. Também é recomendado manter capins e gramados podados rente ao solo para criar ambiente menos favorável ao inseto.

Animais que foram picados transmitem a doença a seres humanos?

Não, o que pode ocorrer é um animal carregar o carrapato, que pode transmitir a doença ao picar outro animal.

“A febre maculosa é uma doença febril aguda causada por bactérias do gênero Rickettsia, transmitidas por carrapatos”, diz a infectologista do Hcor Juliana Oliveira da Silva.

A doença faz mal a animais?

Sim, mas não é mortal como em pessoas, de acordo com o pesquisador Renato Andreotti.

“Os animais não correm grandes riscos, eles ficam doentes, mas de uma forma branda. Não existe informação sobre mortalidade de animais por conta da contaminação.”

Qual é o animal que mais devemos evitar para não encontrar carrapatos?

A capivara é o maior hospedeiro mamífero do carrapato-estrela nas cidades, justamente por viver em zonas próximas ao mato, pontua Daniel Petroni.

Outros animais onde é mais fácil de encontrar o inseto são cavalos e gambás.

Como tirar o carrapato?

A forma ideal de tirar o carrapato é o puxar na vertical com uma pinça, para que ele não se rompa e espalhe as bactérias na área picada do animal ou ser humano.