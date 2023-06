Meu Nome é Gal, filme sobre Gal Costa, ganha primeiro trailer: assista

O filme Meu Nome é Gal, longa-metragem protagonizado por Sophie Charlotte que vai apresentar a vida e carreira de Gal Costa, ganhou seu primeiro trailer nesta quinta-feira (29/6). Veja o trailer clicando aqui.

O trailer mostra a chegada de Gracinha — como era conhecida antes de ser tornar Gal Costa — ao Rio de Janeiro, onde se junta aos companheiros de vida Caetano Veloso (Rodrigo Lelis), Maria Bethânia (interpretada pela diretora Dandara Ferreira), Gilberto Gil (Dan Ferreira) e Dedé Gadelha (Camila Mardila).

Luis Lobianco aparece no papel do empresário Guilherme Araújo, que acompanha a escolha do nome artístico de Maria da Graça para Gal Costa, assim como o lançamento de sua carreira. George Sauma interpreta o poeta, compositor e diretor Waly Salomão, fundamental na construção do contexto estético da turnê Fa-tal, Gal a todo vapor (1971), considerada um marco em sua trajetória e que a consolidou como a voz da contracultura brasileira.