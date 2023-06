Mineiro relata experiência “sensacional” ao pescar atum de 160 kg

“Eu tinha noção que era um peixe muito grande, mas não ia dizer que eram 160 quilos, como é que eu ia saber?”, conta o juiz-forano Rodrigo Sales, 43, que, na última sexta-feira (23), pescou um atum de 160 quilos na Bacia de Santos.

Acostumado a pescar desde os 9 anos de idade, quando começou a praticar a atividade com o pai, ele já viajou para diferentes locais do país para realizar pescarias. O empresário conta que já esteve em Três Marias, em Minas, e até em outros estados como Mato Grosso, Pará e Amazonas. Mas, segundo ele, a vontade de pescar em alto mar, na região onde os atuns são populares, é antiga, mas que só foi permitida agora quando a empresa pela qual fez o passeio flexibilizou as idas.

Segundo ele, antes, era obrigatório que os interessados fechassem um grupo de dez pessoas para ir. “É uma pescaria que o desde o equipamento até a própria passagem da pesca mesmo é muito caro, eu gastei R$ 11 mil com equipamento para poder fazer essa pescaria.” Através de um amigo, recentemente, Rodrigo ficou sabendo que a Golden Rei, responsável pelo translado, oferecia “vagas avulsas”, ou seja, para completar o quantitativo, bastava comprar o pacote e a empresa organizaria o grupo de pescadores. Rodrigo acertou os detalhes com a proprietária da empresa e foi, junto com o amigo que comentou sobre a possibilidade, viver a experiência pela primeira vez.

“Embarcamos na quinta-feira dia (22), às 19h30. Chegamos ao primeiro ponto de pesca às 9h da sexta-feira. Geralmente são 15 horas de barco até o primeiro ponto de pesca. Aí pescamos o dia inteiro. Quando chegou a noite, os atuns começaram a ficar mais ativos”, lembra sobre os primeiros momentos antes do feito incrível.

Rodrigo contou que, ao perceber a movimentação dos atuns, tentou jogar sua isca em uma profundidade maior, a cerca de 220 metros. Para isso, utilizou materiais específicos como uma carretilha elétrica, além de vara de pesca e isca próprias. “Eu joguei uma isca de 350 gramas, quando eu puxava vinham atuns de 3 quilos, 5 quilos, eu não consegui ultrapassar, eu vi que tinha um cardume de atuns menores atacando a isca e eu não conseguia ultrapassar os 150 metros. Então, coloquei uma isca de 450 gramas. Aí eu consegui ultrapassar essa barreira dos 150 metros e desci a isca até 220 metros. Quando eu cheguei, parei de descer, liguei ela para subir e comecei a jogar com a isca. Quando chegou em 180 metros, o atum atacou a isca, e no que ele atacou a isca, eu já percebi que era um peixe grande só pela pegada, só que ele atacou a isca e veio subindo a favor da superfície”, contou.

Entre o momento em que o atum de 160 quilos mordeu a isca, até conseguir puxá-lo para a superfície, o animal e o pescador travaram um duelo duradouro, que deixou Rodrigo esgotado. “Ele chegou a 20 metros, mas em coisa de 5 ou 6 segundos, ele voltou a 230 metros de profundidade novamente”. A mesma situação aconteceu por pelo menos três vezes, segundo o empresário. Foi quando, de acordo com ele, “o peixe brotou na posição horizontal, geralmente a gente sobe ele na posição vertical, só que da última vez que ele desceu, subiu na posição horizontal, então ele boiou a uma distância de uns 100, 150 metros do barco”.

A partir daí, Rodrigo, com a ajuda dos outros pescadores do barco, passaram o bicheiro – ferramenta que auxilia a retirar peixes de grande porte – e o arrastaram para dentro do barco. “Quando o atum chegou, foi uma farra muito grande, foi um sentimento único, uma coisa sensacional para quem está no mundo da pesca”, relatou, emocionado.

Maior do Brasil na pesca esportiva amadora

Segundo Lanine Fallante, proprietária da Golden Rei, o atum pescado pelo estreante Rodrigo Sales foi o maior conseguido “pela Golden Rei e o maior do Brasil na modalidade esportiva amadora”.

Ela contou que há anos estão em busca desse peixe e, por conta disso, haverá uma comemoração nesta terça-feira (27), com a tripulação na embarcação. Rodrigo, por sua vez, ganhou de presente da empresa uma pescaria.

Qual o destino do atum?

Perguntado sobre o que faria com o peixe, Rodrigo disse que já limpou o animal e está repartindo. “Dei um pedaço para cada um dos meus funcionários e também distribuí entre meus familiares”. Com tanto peixe, ele disse que, uma outra parte, vai vender para recuperar um pouco do gasto que teve com a viagem.