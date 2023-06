Montagem inspirada na obra de Hélio Melo vai às escolas de Rio Branco em junho

“Nunca pensei que passarinhos passariam por isso” é um espetáculo teatral que une música, aventura e preservação da natureza. A peça inédita estreia nas escolas Monte Castelo e Anice Dib Jatene, em Rio Branco, nos dias 29 e 30 de junho próximos.

Com Sacha Alencar, Diogo Soares e Pedro Lucas no elenco, sob direção de Claudia Toledo, que também atua, assina a dramaturgia, cenário e figurino, a montagem foi inspirada na obra “O mistério dos Pássaros”, de Hélio Melo.

O espetáculo é fruto de um projeto aprovado no Edital 02/2022 do Fundo Estadual de Cultura, do Governo do Estado, através da Fundação Elias Mansour. A iniciativa tem parceria da Compania Visse & Versa de Ação Cênica e apoio da Federação de Teatro do Acre.

Em breve a peça estará em temporada nos teatros de Rio Branco, quando a comunidade em geral terá a oportunidade de sentir o gostinho da dramaturgia acreana voltada para todas as idades.

Para Sacha Alencar, idealizadora do projeto, a peça tem o propósito de promover a conscientização ambiental e transmitir valores importantes para crianças na idade escolar. “O espetáculo estreia e será realizado primeiramente em escolas da rede pública de ensino infantil, proporcionando uma experiência única e educativa para os jovens espectadores”, afirmou Sacha.

Em cena Sacha e Diogo contam com a participação de Claudia e com a sonoplastia e atuação do músico Pedro Lucas. A magia da música preenche cada cena, tornando o espetáculo um musical repleto de canções inéditas.

SINOPSE

Nunca Pensei que Passarinhos Passariam por Isso conta a saga de um casal de artistas Bem-Te-Vis, artistas que viajam em busca de trabalho e um ninho para morar na Amazônia. Na chegada encontram personagens como o João de Barro, a Garça, a Japiim e o Jacamim. Depois de enfrentarem um incêndio devastador na floresta, o casal migra para a cidade e lá encontram o Urubu e o Uirapuru. Juntos realizam um grande show musical em defesa do meio ambiente, aproveitando o encontro para reflorestar o lugar.

Nunca pensei que passarinhos passariam por isso

FICHA TÉCNICA

Dramaturgia | Claudia Toledo, com colaboração de Sacha Alencar e Diogo Soares

Direção | Claudia Toledo

Elenco | Sacha Alencar, Diogo Soares, Claudia Toledo e Pedro Lucas Lima

Direção Musical | Diogo Soares

Músico | Pedro Lucas Lima

Figurino, Cenário e Adereços | Claudia Toledo

Consultoria de Arte | Ágatha Lima

Fotografia | Carlos Alexandre

Design Gráfico | Denis Diosanto

Produção Executiva | Sacha Alencar

Colaboração Artística | Lenine Alencar