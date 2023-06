Morador de Sena Madureira que estava desaparecido na mata é encontrado com vida

Após passar cinco dias perdido na mata, o trabalhador braçal Edimilson Cordeiro de Souza, de 40 anos de idade, conhecido como “bolsa”, foi encontrado com vida na manhã deste domingo (18). Ainda não foi possível determinar em qual seringal ele foi localizado, mas é sabido que o mesmo se encontra bastante debilitado.

A informação foi confirmada por Maria Cordeiro, sua irmã. “Os Bombeiros agora vão buscá-lo e levá-lo para o Hospital João Câncio Fernandes para receber atendimento médico. Graças a Deus ele foi encontrado com vida. Só temos que agradecer por essa benção e a todas as pessoas que ajudaram nas buscas”, comentou.

Residente no bairro Cafezal, em Sena Madureira, “bolsa” tinha ido trabalhar em uma colônia no ramal do São João e havia desaparecido da família na manhã da última segunda-feira. Segundo consta, ele não estava bem mentalmente.

Mesmo com o frio intenso que atingiu a região de Sena Madureira, o braçal conseguiu sobreviver.