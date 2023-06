Moradora do Belo Jardim é a nova Miss Acre Trans; conheça Allana Rodrigues 

A cabeleireira e maquiadora, Allana Rodrigues Costa, de 29 anos, moradora do bairro Belo Jardim, foi aclamada Miss Trans Acre, pela promoter Meyre Manaus e será a representante do Acre no concurso nacional, o Miss Internacional Queen Brasil 2023.

A influenciadora e empresária Rogeria Rocha, participou do evento e a convite do ContilNet, entrevistou ao vivo a nova miss. Assista na íntegra:

Em evento seleto, Manaus reuniu convidados, família e amigos da miss e também influenciadores e imprensa. O portal ContilNet traz com exclusividade imagens do evento pelas lentes de James Pequeno. Veja as fotos: