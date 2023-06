Morre Luis Paulo, padrasto de Bruna Griphao: “Te amo eternamente”

“A vida na terra é muito mais passageira do que imaginamos! Aproveitemos esse período curto pra estarmos do lado de quem nos ama e de quem amamos!! Foi extraordinário e uma honra estar com você, meu marido, amigo, protetor, companheiro, meu grande amor! Vou sentir falta de tudo com você!! Obrigada!”, publicou Bárbara.

Bruna Griphao aproveitou o espaço dos comentários para se declarar a Luis Paulo: “Te amo eternamente”. Bárbara e Luis Paulo moravam em Portugal, na região do Algarve. A mãe da atriz e Paulo Orphao se separaram quando a ex-BBB23 tinha 8 anos de idade.