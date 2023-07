Motocross em Brasiléia: Competição promete agitar cidade neste final de semana

Brasileia se prepara para receber mais uma emocionante competição de Motocross. O município comemora seu aniversário de 113 anos na segunda-feira, 03, no entanto, as festividades já começam nesta sexta-feira (30) e a 4ª Etapa do evento, que acontece neste final de semana, é uma das atrações que promete agitar a população local.

O treino de reconhecimento de pista entre os pilotos terá início no sábado, 01 de julho, a partir das 14h, na praia do Adolfo. Essa é uma oportunidade para que os competidores se familiarizem com o percurso desafiador e testem as habilidades técnicas que serão exigidas durante a competição. Já no domingo, 02 de julho, às 9h, a adrenalina toma conta do município com a corrida oficial.

As categorias presentes na competição são: importada, 230A, 230B, Juvenil, 200 CC, Feminina e Kids. Essa diversidade garante a participação de pilotos de diferentes faixas etárias e níveis de experiência, tornando o evento ainda mais emocionante.

Mais de 70 pilotos já realizaram a inscrição para a competição até as 17h desta sexta-feira, 30 de junho.

A realização da 4ª Etapa de Moto Cross é feita pela Associação de Moto Cross do Acre, que conta com o apoio da Prefeitura de Brasiléia, através de incentivo ao esporte.