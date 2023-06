Motorista de app e seu parceiro assaltam mulher na Gameleira e roubam moto

O monitorado por tornozeleira eletrônica Antônio Kennedy da Silva Biths voltou a ser preso, desta vez pelo crime de assalto, na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Quinze, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a vítima do bandido foi até uma obra próximo à Gameleira buscar o marido e, quando chegou ao local, Antônio Kennedy chegou em um veículo de aplicativo e desceu já rendendo a vítima. Com a arma em punho, o criminoso fez com que a mulher saísse de cima da motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa QLW-7277, e em seguida puxou de forma violenta o capacete da cabeça dela.

Trabalhadores da obra ainda tentaram ir para cima do assaltante, mas ele apontou a arma e ameaçou os demais. O motorista de aplicativo que estava dando apoio fugiu do local e ao lado do criminoso com a moto da vítima.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e rastrearam a localização da moto, que mostrou que o veículo estava em um área de mata no loteamento Praia do Amapá, para “esfriar” (termo que, segundo a polícia, é usado por criminosos para saber se o veículo possuí ou não rastreador. Se o veículo tiver rastreador, o proprietário vai buscar, se não tiver, a moto fica por cerca de um dia, até ser usada para práticas de crimes na cidade).

Os PMs foram ao local e encontraram Kennedy e outras pessoas tirando fotografia, fazendo o símbolo “2” com os dedos. Kennedy foi reconhecido, recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), com a moto roubada. A arma do crime não foi localizada pela polícia. As outras pessoas que estavam na companhia do assaltante não foram levadas.