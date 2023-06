Motorista de carreta perde controle e sai da pista em trecho da BR-364

Uma carreta perdeu o controle e saiu da pista na BR-364, na manhã desta quinta-feira (01). O acidente aconteceu no trecho entre Feijó e Tarauacá.

Um outro caminhão puxou o veículo para a pista novamente. Não houve registro de feridos.

Desde o início de 2023, já foram registrados vários acidentes na BR-364, fato atrelado às péssimas condições da rodovia.

Recuperação da rodovia

Na última terça-feira (30) o ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou a ordem de serviço para recuperação dos trechos mais críticos da BR, entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

A assinatura de Renan Filho vai resultar na liberação de R$ 175 milhões. A licitação da reconstrução deve ser realizada mesmo no inverno deste ano, para que as obras sejam iniciadas já nos primeiros dias do verão de 2024.